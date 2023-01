Chelsea chega aos 120 milhões por Enzo, mas quer pagar às prestações

O Chelsea está disposto a dar 120 milhões de euros, valor da cláusula de rescisão, por Enzo Fernández, no entanto, pretende pagar às prestações, hipótese que o Benfica rejeita, segundo avança o jornal "A Bola".

O Benfica manteve-se sempre intransigente: 120 milhões por Enzo ou nada. O Chelsea já sinalizou que está disponível para chegar a esse valor, no entanto, também pediu para negociar formas de pagamento, ou seja, quer pagar o médio internacional argentino, de 22 anos, às prestações.

Porém, não só o Benfica exige receber o valor da cláusula de rescisão a pronto, como, de acordo com o "Record", o modelo de negócio apresentado pelo Chelsea contempla prestações demasiado espaçadas. A haver negócio, terá de ficar fechado em breve: o mercado de transferências de janeiro encerra à meia-noite de terça-feira.

Enzo Fernández sabe que será recompensado se ficar no Benfica até ao final da época, porém, continua a preferir sair, segundo o jornal.

Novela argentina de inverno



Os dois clubes já conversaram sobre o médio, no entanto, depois de ter sinalizado 120 milhões de euros, valor da cláusula de rescisão, o Chelsea voltou atrás e propôs 90 milhões, com inclusão de jogadores.



O caso incomodou Roger Schmidt, que chegou mesmo a criticar a forma como o Chelsea se comportou, acusando os londrinos de deixarem Enzo desorientado. O internacional argentino, campeão do mundo no Qatar, chegou a falhar um treino no início do ano e foi punido pelo clube.

Enzo regressou à equipa e voltou a exibir-se a alto nível. Na quarta-feira, Schmidt assumiu que já não espera perder o médio em janeiro.

"Sim, claro [que espera manter Enzo em janeiro]. Vendo o Enzo a jogar, neste momento, pelo Benfica vejo um jogador no máximo nível e muito feliz por jogar no clube. Acho que não há mais nada na cabeça dele. Não espero perder mais jogadores do onze e que jogam regularmente. Vejo os jogadores muito focados e conto que ele [Enzo] fique", afirmou.

River Plate esfrega as mãos



Enzo Fernández tem contrato com o Benfica até 2027. Foi contratado ao River Plate, no verão, por 12 milhões de euros, assumiu logo a titularidade e ganhou bilhete para o Mundial. Após ser suplente no primeiro jogo, que a Argentina perdeu, ganhou o lugar e não mais saiu, até à conquista do título, para que contribuiu com um golo e uma assistência.



O River Plate detém 25% do passe do médio, de 21 anos, pelo que está muito atento a este mercado de inverno. Caso o Benfica venda Enzo por 120 milhões de euros, o clube argentino encaixará 38,5 milhões.

Enzo soma quatro golos e seis assistências em 29 jogos pelo Benfica.