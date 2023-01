Benfica visita Arouca sem Gonçalo Ramos, mas com Tengstedt

Gonçalo Ramos está fora da visita do Benfica ao Arouca. Para colmatar a ausência do ponta de lança internacional português, Roger Schmidt conta com o reforço de inverno Casper Tengstedt, que pode estrear-se.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida da 18.ª jornada do campeonato, esta sexta-feira, o treinador confirma a indisponibilidade de Ramos, cuja lesão é menos grave do que inicialmente se pensava.

"O Gonçalo só tem um pequeno problema muscular. Está fora para amanhã [terça-feira], mas esperamos tê-lo no sábado [frente ao Casa Pia]. É uma lesão muito pequena. Estou feliz por por isso, porque quando ele saiu no último jogo pensávamos que seria mais grave", assume.

Tengstedt dá um passo em frente

Para o lugar de Gonçalo Ramos, o Benfica tem Musa, habitual alternativa ao português, Gonçalo Guedes, que não é ponta de lança mas sabe fazer a posição, e o dinamarquês Tengstedt, que ainda aguarda pela estreia.

Tanto Tengstedt como Andreas Schjelderup, também contratado em janeiro, precisaram de fazer trabalho específico para ficarem ao nível físico exigido, já que os campeonatos nórdicos param durante o inverno.

Tentgsted termina a preparação na altura certa, pois poderá ser o escolhido para fazer de Gonçalo Ramos em Arouca. Roger Schmidt não garante a titularidade, contudo, deixa antever que o convocará.

"Penso que preparámos muito bem o Casper e o Andreas nas últimas duas semanas e meia. Fizeram sessões extra além do treino de equipa, porque tínhamos de prepará-los para uma época longa. Estavam sem competição quando os contratámos. Agora estão em melhor condição física. Com esta situação [lesão de Ramos], em especial, é bom termos o Casper no plantel amanhã [terça-feira]", explica o técnico do Benfica.

Aviso para a qualidade do Arouca



Em relação ao jogo em si, Schmidt destacou a dificuldade de defrontar o Arouca, uma das equipas sensação do campeonato, fora de casa.

"Queremos estar bem contra uma boa equipa, rápida nos contra-ataques, e que está em sexto lugar, o que fala por si. Temos de estar focados e lutar pelos três pontos. Eles concedem alguns golos, mas têm o seu poder no ataque e isso pode influenciar o jogo em contra-ataques", salienta.

O treinador do Benfica assinala a crença do Arouca, que "luta pelos jogos durante 90 minutos", algo que se reflete na classificação: "Vamos respeitá-los. Ganhámos-lhes na primeira volta, mas fiquei impressionado."

O Arouca-Benfica está marcado para as 21h15 e terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.