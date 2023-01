Benfica confirma venda de Conti ao Lokomotiv de Moscovo

O Benfica confirma, esta segunda-feira, ter chegado a acordo com o Lokomotiv de Moscovo para a venda de Germán Conti.

O central argentino, de 28 anos, chegou à Luz em 2018, proveniente dos argentinos do Colón, mas não conseguiu afirmar-se. Após dez jogos em 2018/19, com um golo marcado, iniciou uma sucessão de empréstimos.

Foi cedido aos aos mexicanos do Atlas (2019/20) e aos brasileiros do Bahia (2021) e do América Mineiro (2022). Agora, sai em definitivo.

O Benfica deseja "as maiores felicidades" a Germán Conti, terceiro central a sair nesta janela de mercado. João Victor foi emprestado aos franceses do Nantes e John Brooks foi vendido aos alemães do Hoffenheim.