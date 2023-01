"Benfica espera que Grimaldo olhe para a parte sentimental"

Álvaro Magalhães espera que Álex Grimaldo se deixe levar pelo sentimento e renove contrato com o Benfica. No entanto, se isso não ser verificar, o antigo jogador confia que o espanhol continuará empenhado.

Grimaldo marcou pelo Benfica frente ao Paços de Ferreira e, nos festejos, bateu com a mão no símbolo. Gesto que "são do agrado dos adeptos", admite Álvaro Magalhães, em declarações a Bola Branca.

Os adeptos nutrem um carinho especial "por jogadores que dão o máximo", mesmo que estejamos a falar de um atleta que está em final de contrato e que pode estar de saída do clube no final da temporada.

O Benfica ainda espera que Grimaldo "olhe para a parte sentimental". Contudo, reconhece que cada uma das partes defenderá os seus interesses e, se o espanhol sair, há que "contratar outro".

Nesta fase, o antigo lateral defende que a gestão terá de ser tripartida. A começar por Grimaldo, que deverá continuar "a treinar e jogar bem".

Lesão de Gonçalo Ramos pode condicionar ataque



Gonçalo Ramos saiu lesionado no decorrer da segunda parte frente ao Paços de Ferreira. No final, Roger Schmidt revelou preocupação.

Álvaro Magalhães lembra a relevância do internacional português, que "está em grande forma" e que, se tiver de parar, "vai fazer falta".

O ex-jogador confia que Schmidt encontrará soluções, desde logo o croata Petar Musa, que, "bem trabalhado, pode fazer coisas boas".

Álvaro reforça a importância da chegada de Gonçalo Guedes e defende que o Benfica deve "acelerar a adaptação" de Casper Tengstedt. Perante esta infelicidade de Ramos, o avançado dinamarquês pode ter a possibilidade de entrar na equipa, assinala o antigo jogador.