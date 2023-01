Schmidt quer ficar com Grimaldo, mas renovação está "difícil"

O treinador do Benfica reconhece que as negociações para a renovação de contrato com Álex Grimaldo estão complicadas.

O lateral-esquerdo espanhol, de 27 anos, está em final de contrato e é livre para assinar por novo clube para a próxima época. Esta quarta-feira, em conferência de imprensa, Roger Schmidt assume que está "difícil" renovar com Grimaldo, que tem a faca e o queijo na mão.

"Claro que é difícil. Ele é um jogador de topo e fica livre no verão. É uma situação complicada para qualquer clube. O Grimaldo é um jogador chave para nós, está em excelente forma, tem ótima motivação e espírito de trabalho e ataca e defende durante os 90 minutos. O clube está a tentar mantê-lo. Eu quero continuar a trabalhar com o Grimaldo, mas sou realista, sei como é o futebol. A decisão é dele e temos de aceitar. Eu espero que ele fique. Se não ficar, tenho 100% de certeza que dará o máximo pelo Benfica em todos os jogos até ao fim da época", diz.

Grimaldo está no Benfica desde a época 2015/16 e, ao longo dos anos, tornou-se imprescindível para todos os treinadores, incluindo Schmidt. Esta temporada, leva quatro golos e sete assistências em 32 jogos.

