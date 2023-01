Benfica volta a derrotar Sporting, agora para a Taça da Liga

A segunda mão das meias-finais da Taça da Liga está marcada para dia 8 de fevereiro, em Alcochete. As bicampeãs nacionais levam três golos de vantagem.

De recordar que no sábado passado, as águias tinham goleado as leoas, por 5-0, em partida para a Taça de Portugal.

Na outra meia-final, também disputada esta quarta-feira, o Sp. Braga derrotou o Famalicão, por 3-0.