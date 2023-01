Benfica não julga Paços de Ferreira pela classificação. "É uma equipa perigosa"

Roger Schmidt não avalia o Paços de Ferreira pelo facto de ser o último classificado do campeonato e acredita que os castores podem criar muitos problemas ao Benfica, no jogo antecipado da 20.ª jornada.

Em conferência de imprensa, esta quarta-feira, o treinador do Benfica frisa que as equipas que lutam pela manutenção "são sempre perigosas, especialmente em casa", e atribui qualidade suficiente ao Paços para se salvar, apesar dos 12 pontos de distância para a linha de água.

"Não podemos basear-nos na classificação. O Paços é uma boa equipa, com jogadores experientes. Tem qualidade e joga bom futebol. Tem tudo para ficar na I Liga. Queremos os três pontos, mas não será fácil", avisa.

Percursos opostos



O Paços de Ferreira ocupa a última posição do campeonato, com seis pontos, menos 12 que o Famalicão, primeira equipa fora de perigo, com registo de 13 derrotas, três empates e uma vitória. Na jornada 16, ao 20.º jogo em todas as competições, obteve o primeiro triunfo da época.

O Benfica está a ter uma temporada diametralmente oposta. Lidera o campeonato, com 44 pontos, mais quatro que o segundo classificado, com balanço de 14 vitórias, dois empates e uma derrota. A primeira vez que perdeu, em todas as provas, esta época, foi na jornada 14, em Braga.

Paços de Ferreira e Benfica defrontam-se, em jogo antecipado da 20.ª jornada, na quinta-feira, às 20h15, no Estádio Capital do Móvel. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.