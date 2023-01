Benfica. João Victor a caminho do Nantes por empréstimo

O Benfica deverá emprestar João Victor aos franceses do Nantes, segundo avança, esta terça-feira, o jornal "O Jogo".

O negócio entre os clubes está quase fechado e o central brasileiro, de 24 anos, deverá rumar a França até ao final da época, sem opção de compra.

De acordo com a publicação, João Victor também teve abordagens de clubes de Portugal, Brasil, Inglaterra, Rússia e Turquia.

Inicialmente apontado ao FC Porto, João Victor rumou ao Benfica no verão, proveniente do Corinthians, por 10,5 milhões de euros, por 75% do passe (clube brasileiro ficou, ainda, com 10% de mais-valias de uma futura transferência). O defesa tem contrato válido até 2027.

A adaptação de João Victor ao Benfica foi dificultada por uma lesão sofrida no último jogo pelo Corinthians. Perdeu espaço para Morato e António Silva e acabou por fazer apenas três jogos até janeiro.