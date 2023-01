"Gonçalo Guedes é um reforço extraordinário para o Benfica"

O Benfica conseguiu um excelente reforço e Guedes pode ter um excelente aproveitamento. Em Bola Branca, Marcelino Garcia Toral, treinador espanhol que recebeu Guedes depois deste ter deixado o PSG, e com o qual ganhou uma Taça do Rei, considera que o avançado de 26 anos fez uma boa opção e poderá brilhar no clube da Luz.

"O Gonçalo Guedes é um jogador muito bom. E para além disso pode jogar em várias posições no ataque. Para o Benfica é um extraordinário reforço. É um clube que ele conhece perfeitamente, é a sua terra, estará apoiado pela sua família e pelos seus amigos, o que é algo que poderá ajudar muitíssimo, e tenho a certeza que terá um rendimento muito bom", assegura.

Marcelino Toral considera que nesta fase da carreira, o Benfica é melhor opção para Gonçalo Guedes do que o Wolverhampton de Lopetegui.



"Ele pode render mais a jogar no Benfica que no Wolverhampton, por exemplo. É uma equipa mais adequada para ele, para a sua motivação, para a sua ambição, condições que são necessárias para dar o máximo rendimento. Tenho uma grande confiança no Gonçalo porque é um bom jogador, parece-me um rapaz calmo e muito boa pessoa, desejo o melhor para ele, e acredito muito nas suas qualidades futebolísticas", afirma, nesta entrevista à Renascença.

Marcelino Garcia Toral recorda o jogador que recebeu com 21 anos em Valência, por empréstimo do PSG, e no que se tornou o internacional português.

"Ele melhorou muito de acordo com a sua capacidade e juntou experiência. Quando chegou a Valência já era bom futebolista. Comigo teve um rendimento muito bom, apesar de todas as dificuldades por ter tido várias lesões, que o impediram de dar continuidade quando estava num bom momento de evolução evidente. E no último ano em Valência, a jogar de segundo avançado, teve um rendimento extraordinário e foi um dos melhores jogadores da liga espanhola", conclui.

Gonçalo Guedes regressou ao Benfica, nesta janela de transferências, por empréstimo do Wolverhampton, e marcou no primeiro jogo. O avançado foi lançado por Roger Schmidt na segunda parte do jogo com o Santa Clara (0-3) e fez o terceiro golo dos líderes da I Liga.