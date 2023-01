Roger Schmidt: "Temos de repetir a primeira volta para sermos campeões"

Roger Schmidt, treinador do Benfica, acredita que a vitória em casa do Santa Clara, por 3-0, foi justa, e quer que a equipa repita os resultados na segunda volta do campeonato para chegar ao título de campeão.

"Fizemos bons jogos este ano, mas só estamos a meio da época. Perdemos uma vez e tivemos dois empates. Todas as vitórias foram merecias, mas temos de repetir a primeira volta para sermos campeões. Hoje foi um bom passo para recuperar o ritmo", disse, à Sport TV.

Sobre o jogo nos Açores, Schmidt destaca a primeira parte.

"Foi uma boa entrada, muito concentrados. Marcamos dois grandes golos e tivemos outras grandes oportunidades. Na segunda parte tentamos controlar o jogo em demasia, em vez de irmos para a frente. É parte do futebol, também temos sempre de respeitar o adversário, que tentou de tudo. Poderíamos ter feito mais golos, mas estamos felizes. Disseram-me que era difícil vencer aqui e, por isso, estou muito feliz", explica.

Gonçalo Guedes estreou-se com um golo e Roger Schmidt sublinha os elogios que já lhe tinha tecido na antevisão do jogo.

"Ele está muito feliz por voltar ao Benfica e está muito motivado. Mostrou no treino e no jogo de hoje aquilo que nos pode dar. Para o integrar, tem de jogar e foi bom marcar logo na estreia. Estou muito feliz por tê-lo na equipa", termina.