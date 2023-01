Benfica goleia Sporting e segue em frente na Taça de Portugal

O Benfica goleou o Sporting, por 5-0, e segue em frente na Taça de Portugal de futebol feminino.

As encarnadas marcaram por Jéssica Silva (2), Ana Vitória (2) e Ucheibe numa partida que dominaram completamente. Ao intervalo já havia 3-0.

As comandadas de Filipa Patão ainda tiveram a maioria das melhores ocasiões de golo num estádio da Luz que bateu o recorde de assistência num jogo oficial de futebol feminino: 15.032 espectadores.

Nota ainda para a expulsão de Mariana Cabral, treinadora do Sporting, após palavras dirigidas à quarta árbitro após um penálti revertido a favor das leoas já com 5-0 no marcador.

As duas equipas voltam a encontrar-se na quarta-feira, nessa altura para a Taça da Liga.

Esta é a quinta vitória consecutiva do Benfica ao Sporting nos dérbis do futebol feminino. E é o resultado mais desequilibrado de sempre entre as duas equipas.

O Benfica segue assim em frente na Taça de Portugal e vai agora defrontar o Famalicão nas meias-finais da prova, a duas mãos.

Destaque para os médicos das duas equipas que viram o cartão branco depois de terem assistido um espectador na bancada.