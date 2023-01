Schmidt confirma saídas de Henrique Araújo e Helton. Não haverá reforço na baliza

Estão confirmadas as saídas de Henrique Araújo e Helton Leite, no Benfica. A confirmação foi dada por Roger Schmidt, treinador do Benfica.

Araújo, jovem avançado, vai ser emprestado ao Watford, sem opção de compra, enquanto que Helton Leite pediu para sair para o Alanyaspor, tal como a Renascença adiantou.

"O Helton quis sair, teve a oportunidade de ir para a Turquia. Ele é uma grande pessoa, um bom guarda-redes, demasiado bom para ser o número dois. O Henrique tem uma boa oportunidade para melhorar e desenvolver-se. Acreditamos nele e de momento não podia jogar muito aqui, porque temos o Gonçalo Ramos que está a marcar muitos golos. A nossa decisão foi dar esta oportunidade ao Henrique, mas esperamos por ele no verão", disse, em conferência de imprensa.

Hugo Souza, do Flamengo, foi associado como possível reforço do Benfica, mas a transferência não se vai concluir.

Schmidt vai apostar em Samuel Soares e André Gomes como alternativas a Odysseas Vlachodimos.

"Acreditamos nos jovens como o Samuel, o André e até o Leo Kokubo. São três bons jovens e decidimos dar-lhes a oportunidade de serem o número dois e três. A equipa de treinadores de guarda-redes estão convencidos que eles têm qualidade e é esta a nossa decisão. Não estamos à procura de novo guarda-redes", termina.