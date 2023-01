Roger Schmidt sobre Guedes. "Foi uma grande oportunidade"

Gonçalo Guedes foi uma "grande oportunidade" para o Benfica. Roger Schmidt, treinador da equipa, explica que o clube aproveitou uma situação que não é habitual no mercado de janeiro: a possibilidade de um empréstimo de um jogador de topo e que tem vontade de se juntar ao Benfica.

"Não se costuma ter oportunidades destas. É um jogador de topo, tem história no Benfica e já esteve em três grandes clubes. Tê-lo por meia época é uma grande oportunidade. Se o jogador quer e há essa hipótese, temos de aproveitar. Pode entrar diretamente na equipa porque está em forma. É mais fácil para ele, até porque conhece bem o Benfica. Parece que está muito feliz e estou ansioso por trabalhar com ele", disse, em conferência de imprensa.

O internacional português foi oficializado esta madrugada no Benfica. É emprestado pelo Wolverhampton por meia época, sem opção de compra.

Roger Schmidt diz que Gonçalo Guedes pode jogar em todas as posições do ataque, mas acredita que encaixaria melhor atrás do ponta de lança, posição de Rafa Silva.

"No nosso sistema encaixa bem na posição do Rafa, atrás do avançado, mas também noutras posições. Pode jogar em todas as posições do ataque", explica.