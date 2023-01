Gonçalo Guedes de regresso à casa-mãe. "Dei logo o aval para voltar ao Benfica"

Gonçalo Guedes deu "logo o aval" para voltar ao Benfica, assim que soube que essa era uma possibilidade para si no mercado de janeiro.

O avançado de 26 anos foi oficializado na madrugada desta sexta-feira como reforço das águias. Guedes deixa o Wolverhampton por empréstimo até ao final da época, sem opção de compra. Em declarações aos meios oficiais do clube, Guedes explica que não teve de pensar muito.

"Assim que falaram comigo da opção do Benfica fiquei logo encantado, é um clube que me marcou e já tinha pensado que queria voltar. Dei logo o aval que gostaria de voltar e era apenas uma questão de existir um acordo entre os dois clubes. Estou muito feliz por isso", disse.

Guedes regressa ao Benfica sete anos depois de ter deixado o clube na janela de transferências de janeiro da época 2016/17. Entretanto, passou pelo Paris Saint-Germain, Valencia e Wolverhampton.

Trocou os espanhóis pelos ingleses no último verão, por uma verba a rondar os 32 milhões de euros, mas não se conseguiu afirmar. Lopetegui não contava com o jogador, que roda no Benfica até ao final da temporada.

"É uma felicidade enorme voltar a casa, o sítio onde me criei. A minha ambição é ajudar a equipa, dar tudo e adaptar-me o mais rapidamente possível. Não consigo ainda descrever a felicidade que estou a sentir por voltar ao sítio onde fiz a formação e poder estar com a família e os amigos", termina.

Guedes poderá já ser inscrito a tempo de integrar a comitiva do Benfica para o jogo deste sábado, nos Açores, frente ao Santa Clara.

O internacional português é o terceiro reforço da época, depois de Casper Tengstedt e Andreas Schjelderup.