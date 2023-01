Rui Pedro Braz confirma. Tomás Tavares deixa Benfica e assina pelo Spartak

Rui Pedro Braz, diretor desportivo do Benfica, confirmou que o lateral Tomás Tavares vai deixar as águias para reforçar os russos do Spartak de Moscovo.

"A transferência do Tomás Tavares para o Spartak está acertada. Nos próximos dias o jogador chegará a Moscovo para fazer exames médicos", disse, ao "Sport24".

Formado no Benfica, Tomás Tavares estreou-se na equipa principal na época 2019/20, com Bruno Lage no comando técnico. Fez 26 partidas.

Não teve continuidade na temporada seguinte e seguiram-se três empréstimos: Alavés, Farense e Basileia. Regressou ao Benfica no verão, a recuperar de uma grave lesão. Não somou qualquer minuto ou convocatória na equipa B esta temporada.

No Spartak de Moscovo vai reencontrar o treinador Guillermo Abascal, com quem trabalhou e se demonstrou em bom nível no Basileia.