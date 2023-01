Liga trava processo disciplinar ao Benfica

O processo disciplinar levantado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol ao Benfica, na sequência de uma investigação de alegada corrupção desportiva, está suspenso.

A Comissão de Instrutores da Liga entendeu que este não é o momento para avançar e só o fará quando os factos apurados o justificarem. A decisão, e já comunicou a decisão ao clube da Luz.

A SAD foi constituída arguida e reconheceu o facto a 7 de janeiro, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, informando também que foram constituídos “membros do Conselho de Administração no mandato 2016 a 2020 e que se encontram atualmente em funções”, como é o caso do presidente Rui Costa.

Já na quarta-feira, em declarações à Bola Branca, o especialista em Direito do Desporto Lúcio Correia dizia estranhar e questionava mesmo se não terá havido precipitação na decisão do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) de instaurar um processo disciplinar à Benfica SAD, na sequência de um mega-processo que investiga factos que podem incorrer no crime de corrupção desportiva.

“O que causa estranheza é o fato de o Conselho de Disciplina ter aberto um processo disciplinar sem que antes o Ministério Público tenha deduzido acusação, e é o Ministério Público que tem todos os factos, que estão em segredo de justiça. Só depois da acusação é que os arguidos que são constituídos ao longo do processo têm conhecimento dos factos que contra si são deduzidos e, normalmente, só depois disto é que surge a justiça desportiva”, explicava o especialista, recordando que “a justiça desportiva tem a obtenção de meios de prova muito limitados. Fica a aguardar os resultados dos processos criminais para, depois, o Conselho de Disciplina pedir uma certidão ao Ministério Público, para poder conduzir o processo desportivo”.

