Filipa Patão. “Só um grande Benfica” conseguirá derrotar o Sporting

A treinadora das encarnadas, Filipa Patão, diz que “só um grande Benfica, muito bem preparado e comprometido” pode vencer o Sporting para a Taça de Portugal.

"Tivemos sempre jogos bastante diferentes com o Sporting. Na Supertaça e na Liga [nesta época], foram jogos distintos. Na Supertaça demos a volta ao marcador e na Liga estivemos a ganhar, depois o Sporting empatou e vencemos. São jogos sempre bastante intensos. Temos conseguido superiorizar-nos em termos de resultados e dinâmicas. O Sporting tem excelentes jogadoras e só um grande Benfica, muito bem preparado e comprometido com as suas tarefas, conseguirá vencer este jogo”, refere Filipa Patão.

A técnica do Benfica desvaloriza o atraso do Sporting no campeonato, reforçando que este “é um jogo a eliminar e tudo pode acontecer”.

“Um detalhe pode alterar o jogo e dar força ao Sporting, uma equipa que tem as suas valências. O facto de estarem a 10 pontos pode pressioná-las mais. Certamente, vão entrar com tudo e lutar por esta competição", acrescenta.

O jogo para a Taça de Portugal contra o Sporting vai realizar-se no estádio da Luz, no próximo sábado.

"Sabemos que é um sonho para a maior parte das atletas e staff poder jogar neste palco, que é a casa de todos os benfiquistas. Não podemos perder oportunidades e ficar com arrependimentos. Apelo aos sócios e adeptos que venham apoiar estas atletas. Querem proporcionar aos adeptos um grande espetáculo e uma vitória”.

O Benfica – Sporting para a Taça de Portugal está marcado para sábado no estádio da Luz.