Benfica tenta contratar Gonçalo Guedes

O Benfica está a negociar com o Wolverhampton a contratação de Gonçalo Guedes, segundo o "Maisfutebol"

De acordo com a publicação, em causa estará um empréstimo. Foi noticiado em Inglaterra que Gonçalo Guedes está sem espaço nas opções de Julen Lopetegui e de saída em janeiro, depois de uma primeira metade de época em que teve dificuldades em afirmar-se.

O internacional português de 26 anos custou 32 milhões de euros ao Wolves, depois de uma grande época no Valência, mas não se conseguiu adaptar à Premier League. Leva dois golos e uma assistência em 18 jogos disputados. Foi titular oito vezes no campeonato num total de apenas 709 minutos.

Guedes poderá ter ficado com menos espaço no Wolverhampton após a chegada de Pablo Sarabia. Com contrato até 2027, Guedes pode voltar à Luz para a segunda metade da época.

O avançado foi formado no Benfica e jogou na equipa principal entre 2014 e janeiro de 2017, quando trocou as águias pelo PSG por cerca de 30 milhões de euros. Guedes esteve as últimas cinco épocas na La Liga, no Valência, antes de rumar a Inglaterra.

O Benfica já investiu vários milhões em reforçar a frente de ataque no mercado de janeiro, com as chegadas de Andreas Schjelderup e Casper Tengstedt.