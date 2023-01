Benfica finaliza empréstimo de Henrique Araújo ao Watford

Henrique Araújo não deverá continuar no Benfica para lá de janeiro. De acordo com o jornal "Record", o ponta de lança, de 20 anos, vai ser emprestado ao Watford até ao final da época.

A cedência contempla um salário de 25 mil euros, mais prémios de utilização e objetivos coletivos. Não está incluída opção de compra.

O objetivo do Benfica é que Henrique Araújo regresse no final da temporada. O avançado renovou contrato em setembro até 2027, com cláusula de rescisão ampliada para 100 milhões de euros.

Henrique Araújo foi lançado na equipa principal na temporada passada e marcou três golos em seis jogos. Além disso, assinou um "hat-trick" na final da Youth League, conquistada pelos sub-19 encarnados. No entanto, esta época, nunca contou, verdadeiramente, para Roger Schmidt.

Com o treinador alemão, em 2022/23, Henrique Araújo leva 14 jogos disputados, todos como suplente, e dois golos marcados.

O Watford é o terceiro classificado do Championship, II Liga inglesa, em zona de "play-off" de subida à Premier League. No clube inglês, Henrique Araújo reencontrará o compatriota João Ferreira, lateral-direito, de 21 anos, que deixou o Benfica este mês, ainda que em definitivo.