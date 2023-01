Helton Leite a caminho da Turquia

Helton Leite vai deixar o Benfica para reforçar o Alanyaspor, da Turquia, confirmou a Renascença.

O guarda-redes de 32 anos tinha mais duas épocas e meia de contrato com o Benfica, mas vai deixar o clube neste mercado de inverno.

Helton teve interessados no Brasil, nomeadamente o Bahia de Renato Paiva, mas terá rejeitado essa possibilidade. O Vasco da Gama também demonstrou interesse no jogador.

O guardião esteve duas épocas e meia no Benfica, depois de se ter afirmado no Boavista entre 2018 e 2020. Nas águias, foi titular na segunda metade da temporada 2020/21. No total, somou 34 jogos.

Esta temporada, fez apenas um jogo, para a Taça, frente ao Caldas.

Para ocupar o lugar de número dois da baliza do Benfica, atrás de Vlachodimos, estará a caminho outro brasileiro, Hugo Souza, do Flamengo.