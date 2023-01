Roger Schmidt: "Demorámos a entrar no jogo, mas fizemos de tudo para vencer"

Veja também:

Roger Schmidt sente que o Benfica ficou a dever-se os três pontos no dérbi com o Sporting, apesar de admitir que entrou em falso.

Na análise ao empate (2-2) no jogo grande da 16.ª jornada do campeonato, este domingo, na Luz, o treinador do Benfica salienta que os adeptos tiveram oportunidade de assistir a "um bom jogo de futebol".

"Foi um jogo muito intenso, precisámos de 25, 30 minutos para entrar no jogo, mas depois fizemos um bom jogo e conseguimos empatar duas vezes. Toda a gente percebeu que tentámos vencer. Fizemos de tudo, mas temos de aceitar que é apenas um empate. Não posso censurar os meus jogadores, demonstraram excelente atitude e bom futebol. Era possível ganhar, mas temos de aceitar", admite, em declarações à BTV.



Schmidt defende os jogadores de quaisquer críticas e lembra que o Benfica conseguiu vencer vários duelos, roubar bolas, ganhar livres, criar várias oportunidades e "empurrar o Sporting lá para trás".

"Marcámos um excelente golo, o 2-2, e tivemos oportunidades, mas acabámos por não conseguir marcar o terceiro golo", lamenta.



No final de um jogo "intenso", o treinador elogia o Sporting, que "mostrou muita qualidade e tem uma equipa muito boa", e deixa um alerta, apesar dos 12 pontos de vantagem do Benfica sobre o rival citadino.

"Temos muito campeonato pela frente, faltam 18 jornadas", adverte.