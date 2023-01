Kamada volta à agenda do Benfica para a próxima época

O Benfica estará a negociar a contratação de Daichi Kamada, segundo a CMTV.

O médio internacional japonês, de 26 anos, que já esteve no radar do Benfica no verão, encontra-se em final de contrato com o Eintracht Frankfurt. Logo, em janeiro pode comprometer-se com um novo clube para a próxima época, a custo zero.

Uma foto partilhada nas redes sociais mostra o diretor desportivo do Benfica, Rui Pedro Braz, numa alegada reunião com o agente de Kamada, Roberto Tukada, num hotel em Lisboa.

Kamada é uma das estrelas do Eintracht, que na temporada passada venceu a Liga Europa. Esta época, participou no Mundial 2022, tendo sido titular nos quatro jogos do Japão até aos oitavos de final. Além disso, leva 12 golos e quatro assistências em 22 jogos pelo clube.