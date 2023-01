"Benfica é favorito no dérbi", mas só por jogar em casa

Pacheco, antigo jogador de Benfica e Sporting, atribui favoritismo às águias no dérbi deste domingo. Os encarnados lideram o campeonato com 12 pontos de avanço para os rivais de Alvalade, mas o antigo atleta resume a vantagem ao facto de se encontrarem na Luz.

Rafa Silva e Grimaldo são as dúvidas na equipa de Roger Schmidt. O avançado falhou o jogo com o Varzim, na Taça de Portugal, com uma entorse, enquanto o espanhol saiu lesionado do encontro na Póvoa.

“Se o Rafa não jogou na Póvoa, é poder jogar contra o Sporting. Grimaldo não deve estar impedido de jogar, pode ter alguma limitação, mas não deve ser impeditivo”, conclui.

Pacheco representou o Benfica entre 1987 e 1993, ano em que trocou a Luz por Alvalade, no conhecido "verão quente de 93". Venceu dois campeonatos, duas Taças de Portugal e uma Supertaça.

O dérbi lisboeta está agendado para este domingo, às 18h00, no Estádio da Luz. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.