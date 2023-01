“Sporting tem de ganhar” o dérbi frente a um “Benfica confortável”

Marinho Costa, antigo jogador de Benfica e Sporting, vê um Benfica “muito confortável” e um Sporting que “tem de ganhar”, para poder “alimentar a esperança pelo título”, no dérbi deste domingo.

“Sporting tem de arriscar, porque estar a 12 ou a 15 pontos não faz muita diferença, não vai ser um jogo cauteloso da parte do Sporting. Para o Benfica vai ser um jogo extremamente confortável. Espero um Sporting a tentar ganhar e um Benfica a gerir o jogo”, diz, em Bola Branca.

O Benfica parte por isso em vantagem para o jogo grande da jornada 16 da I Liga. Tem sido “mais consistente”, algo que tem faltado ao Sporting, que “tanto se pode apresentar no seu melhor, como no seu pior”.

“Nestes jogos isso conta muito. Se o jogo não estiver a correr bem, a posição na tabela permite ao Benfica manter a calma e equilibrar, o Sporting tem o peso da diferença pontual da irregularidade desta época”, explica, em entrevista à Renascença.

Do lado encarnado, Rafa Silva e Grimaldo são dúvidas para Roger Schmidt. O avançado falhou o jogo com o Varzim, na Taça de Portugal, com uma entorse, enquanto o espanhol saiu lesionado do encontro na Póvoa. Nos leões, Morita continua afastado dos trabalhos da equipa.

“O Sporting tem 13 ou 14 jogadores mais fortes e mais experientes, com quem pode contar, e depois faz uma aposta na formação. O Benfica tem um plantel mais rico, focado em lutar por todas as frentes. Por isto, as baixas vão sempre fazer mais falta ao Sporting”, analisa Marinho.

Enzo confortável com cobrança

Para Marinho, os problemas entre Enzo Fernández e o Benfica das últimas semanas, estão ultrapassados. Pode ainda existir uma cobrança maior, porque “os adeptos são livres de se manifestar”, mas “são erros que se cometem”.

Depois de ser punido internamente, por ter viajado para a Argentina para a passagem de ano e ter falhado o primeiro treino de 2023, o médio voltou para jogar frente ao Varzim, em jogo da Taça de Portugal, onde marcou o segundo golo da vitória. Roger Schmidt disse contar com o jogador até ao final da época.

“Teve o cuidado de manifestar a satisfação por estar no Benfica e festejar de forma exuberante o golo. A partir daí, para o clube e o jogador, o caso está encerrado. Agora, para os adeptos, algo que corra mal ao Enzo será mais cobrado de forma mais intensa, mas isso faz parte do futebol e não o vai afetar de maneira nenhuma”, sublinha Marinho.

Marinho foi formado no Sporting e jogou na equipa principal entre 1989 e 1995. Transferiu-se diretamente para o Benfica, onde fez mais duas temporadas.

O dérbi lisboeta está agendado para este domingo, às 18h00, no Estádio da Luz. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.