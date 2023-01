Schjelderup reforça o Benfica até 2028

O Benfica oficializou a contratação do avançado Andreas Schjelderup, que assina contrato com as águias até 2028.

O extremo norueguês de 18 anos já tinha aterrado na quarta-feira em Lisboa, acompanhado pelo diretor geral Rui Pedro Braz. Depois de realizar os exames médicos e assinar contrato, é agora anunciado como reforço.

De acordo com o jornal "A Bola", o Benfica pagará 10 milhões de euros ao Nordsjaelland, num negócio que poderá chegar aos 15 milhões.



Internacional sub-21 pela Noruega, Schjelderup tem 10 golos e uma assistência na liga da Dinamarca, esta temporada. Em 56 jogos pelo Nordsjaelland, fez 17 golos e cinco assistências.

O Benfica aposta no mercado nórdico e também garante, neste mercado de janeiro, um ponta de lança dinamarquês, Casper Tengstedt, já oficializado na última quarta-feira.

Roger Schmidt confirmou que o clube poderia estar ativo no mercado, na aquisição de jogadores, depois de já ter transferido Rodrigo Pinho, para o Coritiba (Brasil), e Diogo Gonçalves, para o Copenhaga (Dinamarca).

Frederico Morais, português que é treinador-adjunto do Sarpsborg 08 da Noruega, compara Schjelderup a Simão Sabrosa.

“Dos nascidos em 2004, é sem dúvida o jogador mais promissor da Noruega. Se tivesse de escolher alguém parecido na história do Benfica ou que o adepto português conhecesse, é um género de um Simão Sabrosa, de drible fácil, mas é muito eficaz”, afirma o treinador português.

Já Pedro Ferreira, médio que defrontou Andreas Schjelderup ao serviço do Aalborg, diz que o norueguês é um jogador perfeito para o sistema de Roger Schmidt no Benfica.

Schjelderup reforça o grupo de jogadores nórdicos do plantel encarnado. Para além de Casper Tengstedt, o Benfica já contava com o dinamarquês Alexander Bah e o médio Frederik Aursnes.