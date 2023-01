Schjelderup reforça o Benfica até 2028, "um dos melhores clubes do mundo"

O Benfica oficializou a contratação do avançado Andreas Schjelderup, que assina contrato com as águias até 2028.

O extremo norueguês de 18 anos já tinha aterrado na quarta-feira em Lisboa, acompanhado pelo diretor geral Rui Pedro Braz. Depois de realizar os exames médicos e assinar contrato, é agora anunciado como reforço.

"Quando soube que o Benfica estava interessado em mim foi um dos melhores dias da minha vida. O meu único pensamento era que queria vir para cá e jogar por este grande clube. Lembro-me de quando o meu pai me falou do interesse do Benfica fiquei com a cabeça nas nuvens, mas tentei manter a calma e não ter demasiadas expectativas, mas agora que já estou cá, fico mais tranquilo. Cheguei a um dos melhores clubes do Mundo", disse, à BTV.

De acordo com o jornal "A Bola", o Benfica pagará 10 milhões de euros ao Nordsjaelland, num negócio que poderá chegar aos 15 milhões.



Internacional sub-21 pela Noruega, Schjelderup tem 10 golos e uma assistência na liga da Dinamarca, esta temporada. Em 56 jogos pelo Nordsjaelland, fez 17 golos e cinco assistências.

"O Benfica é um grande e um passo natural para mim, que me parece totalmente certo. E não podia deixar o Nordsjaelland por menos. O meu tempo aqui foi fantástico e consegui tudo aquilo que esperava desde o dia em que juntamente com a minha família visitei o clube", disse, em declarações de despedida aos meios do Nordsjaelland.

O Benfica aposta no mercado nórdico e também garante, neste mercado de janeiro, um ponta de lança dinamarquês, Casper Tengstedt, já oficializado na última quarta-feira.