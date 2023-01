Derlei: “Enzo não tem nada a provar no dérbi com o Sporting"

Derlei, antigo jogador de Benfica e Sporting, não considera que Enzo Fernández tenha algo a provar aos adeptos encarnados. O ex-jogador brasileiro diz que, como “todos os jovens”, o argentino acabou por “cometer um erro” e, apesar de faltar aos treinos ser “mais grave”, não é “algo que não possa ser contornado”.

“O jogador está a viver um momento ímpar na vida e isso pode causar um abalo emocional. Mas regressou e mostrou o porquê de estar neste momento. Não acho que tenha de provar nada, até pelo que já fez”, diz, em Bola Branca.

Depois de ter punido internamente, por ter viajado para a Argentina para a passagem de ano e ter falhado o primeiro treino de 2023, Enzo Fernández voltou a jogar pelo Benfica na Póvoa, frente ao Varzim, em jogo da Taça de Portugal. O médio campeão do mundo marcou o segundo golo da vitória do Benfica e Roger Schmidt disse contar com o jogador até ao final da época.