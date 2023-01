Casper Tengstedt tem uma capacidade de finalização fora do normal e pode ter impacto imediato no Benfica. A opinião é de Hugo Pereira, que trabalha na Noruega, onde o avançado dinamarquês tem brilhado.

Em entrevista a Bola Branca, o treinador do Ranheim IL, da Noruega, salienta a finalização e o jogo com os dois pés do jogador, de 22 anos, que chegou ao Rosenborg a meio da época e "teve impacto imediato":

"O Casper praticamente transportou a equipa ao colo na segunda parte da época, garantindo ao Rosenbrog a presença nas competições europeias. Teve impacto imediato com os golos, com as assistências, com a sua forma de jogar muito móvel e de ataque constante à baliza. É um jogador muito rápido e com uma capacidade de finalização fora do normal. Se tivesse de destacar alguma característica que o diferencia dos outros jogadores, é a capacidade de finalização e o jogo com os dois pés. É um atacante muito versátil e de impacto imediato em qualquer equipa."