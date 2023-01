Andreas Schjelderup tem "um futuro brilhante pela frente" no Benfica. Quem o diz é o português Luis Pimenta, selecionador sub-19 da Dinamarca, que não duvida do talento do novo reforço das águias, que aterrou esta tarde em Lisboa.

O técnico das camadas jovens dinamarquesas viu de perto a explosão do extremo de 18 anos no Nordsjaelland e destaca o seu aspeto mental.

"É um extremo muito competitivo e dedicado no seu desenvolvimento. A época que estava a fazer e os golos que estava a marcar tem realçado a sua parte técnica, mas a mentalidade dele é uma vantagem. Vê-se isso em jogo em ajudar a equipa a recuperar a bola e pressionar. Tem maturidade e serenidade. Tem futuro brilhante pela frente", disse, a Bola Branca.



Schjelderup tem apenas 18 anos anos, mas já não é a primeira vez que troca de país e futebol. O jovem norueguês deixou a formação do Bodo/Glimt em 2020 para se juntar ao Nordsjaelland. No Benfica, terá ajuda dos outros nórdicos do plantel: Aursnes, Alexander Bah e o outro iminente reforço, Tengstedt.

"Já não vive na Noruega há uns anos, foi muito novo para a Dinamarca. É no Norte da Europa, mas já é uma mudança para outro país e cultura, onde se adaptou bem. Agora vai para um país do sul da Europa, onde as diferenças são ainda maiores, em termos de língua e cultura, mas ter colegas de equipa como o Aursnes e Bah é lógico que ajuda", atira.

O Benfica aposta forte no mercado escandinavo o que não é de estranhar para Luís Pimenta.

"Há cada vez mais clubes interessados no contexto norueguês. O Arsenal apostou no Odegaard para capitão, o Manchester City foi buscar o Haaland. A nova geração do futebol norueguês tem um futuro muito bom pela frente. Cada vez desperta mais interesse. É uma consequência natural", termina.