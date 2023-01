Grimaldo confiante de que vai estar apto para o dérbi

Grimaldo acredita que estará em condições para jogar contra o Sporting, no domingo, depois de ter sido substituído, frente ao Varzim, devido a uma lesão num pé.

O lateral espanhol, que marcou o primeiro golo do Benfica no jogo da Taça de Portugal com o Varzim, deu lugar a Ristic, aos 54 minutos, mas esclarece que "não é nada de grave".

"Estou bem, acho que não é nada de grave. Vamos ver amanhã, mas estou tranquilo porque acho que não é nada de grave", disse o jogador, em declarações à RTP.



Depois de eliminar o Varzim (0-2) e de garantir apuramento para os quartos de final da Taça de Portugal, o Benfica joga com o Sporting, no domingo, às 18h00, em partida a contar para a 16.ª jornada da I Liga. Rafa Silva, com uma entorse no pé esquerdo, falhou o jogo com o Varzim, e é uma dúvida para o dérbi. Gilberto e Musa, com gripe, também falharam o desafio da Taça de Portugal.