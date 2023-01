Enzo Fernández "redimiu-se, mas ainda há adeptos divididos”

Luís Filipe, antigo jogador do Benfica, afirma, sem rodeios, que o comportamento de Enzo Fernández nas últimas semanas “não foi o melhor”. Com o golo na Póvoa e a atitude que demonstrou nos festejos, o médio argentino “redimiu-se”, mas ainda há “adeptos divididos”.

“O Enzo vai ter de provar aqueles adeptos que estão mais divididos que está de corpo e alma no Benfica. Vai ter de o provar em campo e, com a qualidade que tem, acredito que o vai conseguir e mudar as opiniões”, sustenta Luís Filipe, em entrevista a Bola Branca.