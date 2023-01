Benfica oficializa contratação de Tengstedt

O Benfica oficializou a contratação do avançado dinamarquês Casper Tengstedt, que assina contrato válido até 2028.

De acordo com a imprensa portuguesa e norueguesa, o Benfica pagará ao Rosenborg cerca de 11 milhões de euros. É uma valorização histórica para o Rosenborg, num ponta de lança que há cinco meses custou cerca de 930 mil euros.

Tengstedt, de 22 anos, foi formado no Midtjylland, mas não se chegou a estrear pela equipa principal. Afirmou-se na segunda divisão dinamarquesa no AC Horsens na época 2021/22. Transferiu-se no verão para a Norueuga, onde marcou 15 golos e seis assistências no Rosenborg até ao final da época norueguesa, em novembro.



"Vou tentar ajudar a equipa. Espero ajudar a ganhar campeonato, fazer parte da equipa e marcar golos. Benfica é um grande clube, gosto do plano que fizemos junto com os treinadores e o staff. Estou ansioso para jogar para os adeptos no estádio. Sou avançado, mas posso jogar na ala também. Sempre tento marcar golos, remato bem. Espero que vejam isso em campo", disse, à BTV.

"Super eficaz". É desta forma que Frederico Morais, treinador adjunto dos noruegueses do Sarpsborg 08, define Casper Tengstedt.

O dianteiro marcou 15 golos em 14 jogos pelo emblema da Noruega, país onde trabalha o técnico português de 34 anos.

"É um jogador super eficaz junto à área, clínico, com poder físico e que pode ser um bom complemento para Gonçalo Ramos no ataque do Benfica", explica Frederico Morais, em declarações a Bola Branca.

O português Hugo Pereira, que treina o Ranheim IL, da Noruega, acredita que o ponta de lança que o Benfica contratou pode ter impacto imediato com Roger Schmidt, como teve no Rosenborg.

Além de Casper Tengstedt, o Benfica também fechou a contratação de Andreas Schjelderup, promessa do futebol norueguês, que atua nos dinamarqueses do Nordsjaelland, e que também já aterrou em Portugal.