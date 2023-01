Veja como marca Tengstedt, o goleador que está a chegar ao Benfica

Eleito jogador do ano pelo Rosenborg, venceu também o prémio de golo do ano. Desde 2017 que o mesmo jogador não recebia as duas distinções no mesmo ano. O reconhecimento, na altura, foi para Niklas Bendtner.

Bastaram 14 jogos para Casper Tengstedt causar impacto no Rosenborg. O ponta de lança dinamarquês, de 22 anos, chegou ao clube proveniente do Horsens, da segunda divisão do seu país, marcou 15 golos e foi o 5.º melhor marcador do campeonato norueguês.

Casper Tengstedt é internacional pelas seleções jovens dinamarquesas. Formado no Midtjylland, o avançado jogou pela equipa B do Nuremberga, antes de assinar pelo Horsens, clube pelo qual foi campeão da segunda divisão da Dinamarca. Estreou-se numa liga principal em agosto, na Noruega, pelo Rosenborg, que terminou o campeonato no 3.º posto.

Tengstedt estava no estágio de pré-época que os noruegueses estão a realizar nas Ilhas Canárias, em Espanha. Deverá ser confirmado, em breve, como reforço do Benfica. Roger Schmidt, que já havia admitido entradas no plantel em janeiro, fica com mais uma opção para o centro do ataque, a par de Gonçalo Ramos, Musa e Henrique Araújo. Rodrigo Pinho fazia parte deste lote, mas saiu para o Coritiba, do Brasil