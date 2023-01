Roger Schmidt conta com Enzo Fernández até ao final da época

Roger Schmidt coloca um ponto final em toda a polémica à volta de Enzo Fernández, e da possibilidade do médio argentino deixar o clube, e afirma que "conta com ele até ao final da época".

Enzo regressou às opções do treinador alemão, após castigo interno, foi titular frente ao Varzim, no jogo da Taça de Portugal, e marcou o segundo da vitória, por 0-2. "Marcou em frente aos nosso adeptos. Foi o final perfeito para o jogo", diz Schmidt.

"Foi muito importante para ele voltar jogar. Nunca tive dúvidas sobre o seu caráter, a sua atitude, personalidade, é um grande jogador de futebol, mas também é uma excelente pessoa. Ele adora jogar futebol e adora jogar pelo Benfica. Estou feliz por esta questão estar encerrada e por ele voltar a estar focado em jogar pelo Benfica", acrescenta.



Sobre o encontro com os poveiros, o treinador alemão diz que o golo marcado cedo, por Grimaldo, aos 3 minutos, ajudou na missão do Benfica. No entanto, Schmidt ressalva que "o Varzim esteve sempre lá". "Foi um jogo difícil, um jogo típico de Taça, mas penso que foi uma vitória merecida", conclui,

O Benfica venceu o Varzim (0-2) e está nos quartos de final da Taça de Portugal, em que vai defrontar o vencedor do encontro entre Braga e Vitória de Guimarães, que se realiza esta quarta-feira.