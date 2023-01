Rafa em dúvida para o clássico entre Benfica e Sporting

Rafa Silva está em dúvida para o dérbi de Lisboa entre Benfica e Sporting, marcado para domingo. O avançado encarnado tem uma entorse no pé esquerdo e não entrou nas opções de Roger Schmidt para o jogo com o Varzim, esta terça-feira, para a Taça de Portugal.

O Benfica não informa sobre a gravidade da lesão, sendo que cinco dias poderá ser tempo suficiente para a total recuperação de Rafa. Subsiste, no entanto, a interrogação sobre se o antigo internacional português estará apto para o clássico.

Gilberto e Petar Musa, com gripe, também ficaram fora das escolhas do treinador do Benfica para o jogo da Taça de Portugal. O Benfica, líder do campeonato, recebe o Sporting, no domingo, às 18h00, em jogo da 16.ª jornada da I Liga. O Sporting, 4.º classificado, está a 12 pontos dos rivais de Lisboa. O dérbi terá acompanhamento total na Renascença, com relato em direto e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.