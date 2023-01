Casper Tengstedt aterrou em Lisboa para reforçar o Benfica

O avançado dinamarquês Casper Tengstedt aterrou esta terça-feira à noite no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, para reforçar o Benfica.

Casper Tengstedt desembarcou por volta das 23h00, acompanhado pelo dirigente do Benfica, Rui Pedro Braz.

O "bombardeiro" dinamarquês não prestou declarações aos jornalistas à chegada a Portugal.

Casper Tengstedt deixa os noruegueses do Rosenborg para vestir a camisola do Benfica.

"Super eficaz". É desta forma que Frederico Morais, treinador adjunto dos noruegueses do Sarpsborg 08, define Casper Tengstedt.



O dianteiro marcou 15 golos em 14 jogos pelo emblema da Noruega, país onde trabalha o técnico português de 34 anos.

"É um jogador super eficaz junto à área, clínico, com poder físico e que pode ser um bom complemento para Gonçalo Ramos no ataque do Benfica", explica Frederico Morais, em declarações a Bola Branca.



Além de Casper Tengstedt, o Benfica também fechou a contratação de Andreas Schjelderup, promessa do futebol norueguês, que atua nos dinamarqueses do Nordsjaelland. A imprensa desportiva dá como fechado o negócio pelo extremo de 18 anos.