Casper "super eficaz" Tengstedt a caminho da Luz

"Super eficaz". É desta forma que Frederico Morais, treinador adjunto dos noruegueses do Sarpsborg 08, define Casper Tengstedt.

O avançado dinamarquês viaja desde as Canárias, onde os noruegueses do Rosenborg fazem a pré-época, para assinar contrato com o Benfica. Tengstedt marcou 15 golos em 14 jogos pelo emblema da Noruega, país onde trabalha o técnico português de 34 anos.

"É um jogador super eficaz junto à área, clínico, com poder físico e que pode ser um bom complemento para Gonçalo Ramos no ataque do Benfica", explica Frederico Morais.

Disciplina nórdica na Luz

Tengstedt deverá juntar-se ao extremo norueguês Andreas Schjelderup, do Nordsjaelland, no plantel das águias, a partir deste mês. Uma aposta nórdica da SAD encarnada com base no perfil destes atletas. Nestas declarações a Bola Branca, o elemento da equipa técnica do Sarpsborg 08 sublinha o "empenho dos jogadores nórdicos", que são "focados no sucesso e respeitam muito as decisões dos treinadores".

Na Luz, Casper Tengstedt e Andreas Schjelderup contarão com o apoio de Fredrik Aursnes, médio norueguês do Benfica, que será "importante na adaptação dos dois".

O Benfica deverá confirmar nas próximas horas a contratação de Casper Tengstedt, por uma verba a rondar os 11 milhões de euros, de acordo com a TV2 da Noruega, que avança a notícia.

O negócio é histórico para o Rosenborg, que contratou o jogador em agosto, ao Horsens, da Dinamarca, por cerca de 930 mil euros e cinco meses depois pode encaixar 11 milhões. A viajem não é menos incrível para Tengstedt que passa, em cinco meses, da segunda divisão dinamarquesa para a Liga dos Campeões.

O ponta de lança, de 1,84m, além dos 14 golos, fez sete assistências pelo Rosenborg. Na última época no Horsens, altura em que se mostrou, fez 15 golos e seis assistências, em 27 jogos.