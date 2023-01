Bruno Aguiar: "Adeptos não vão assobiar Enzo antes do dérbi"

Roger Schmidt apontou para esta terça-feira o regresso de Enzo Fernández à equipa do Benfica. As águias jogam os oitavos da Taça de Portugal, com o Varzim, na Póvoa, e de acordo com Bruno Aguiar, em declarações a Bola Branca, este "será o melhor" contexto para relançar o médio.

Com o dérbi à porta o antigo jogador dos encarnados aposta que o argentino "joga hoje e domingo [frente ao Sporting] será titular". Bruno Aguiar acredita que os adeptos "não o vão assobiar, apesar da má conduta", devido ao alegado interesse do Chelsea.

"Espero que isso não aconteça para bem do Benfica e também porque ele teve um erro e não merece isso", acrescenta.

O ex-médio acredita que Enzo tudo fará para voltar a mostrar os seus atributos e que o episódio vivido está ultrapassado, por reconhecer que "não teve uma postura correta" e até porque "os adeptos gostam dele".

Bruno Aguiar considera que "não foi um momento fácil", para ambos, clube e jogador. Defendendo que para um jovem não é fácil lidar com a pressão exercida por clubes com maior dimensão financeira, admite que é "normal que não tenha atitudes corretas". O ex-médio sustenta que Enzo "aprendeu com o erro", pelo que "tem tudo para voltar a ser o jogador que já foi no Benfica".

Sobre o embate com o Varzim, que eliminou o Sporting nesta edição da Taça de Portugal, as águias estão alerta. Estes desafios "são perigosos, porque só interessa ganhar, não interessa como".

O Varzim-Benfica começa às 20h45, tem arbitragem de Manuel Oliveira. Relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.