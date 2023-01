Benfica contrata Tengstedt, ponta de lança dinamarquês do Rosenborg

O Benfica deverá confirmar nas próximas horas a contratação de Casper Tengstedt, ponta de lança dinamarquês, de 22 anos, que joga no Rosenborg. Os 14 golos que marcou, em 14 jogos, pelo clube norueguês, no final de 2022 terão convencido o Benfica a pagar uma verba a rondar os 11 milhões de euros, de acordo com a TV2 da Noruega, que avança a notícia.

O negócio é histórico para o Rosenborg, que contratou o jogador em agosto, ao Horsens, da Dinamarca, por cerca de 930 mil euros e cinco meses depois pode encaixar 11 milhões. A viajem não é menos incrível para Tengstedt que passa, em cinco meses, da segunda divisão dinamarquesa para a Liga dos Campeões.

O ponta de lança, de 1,84m, além dos 14 golos, fez sete assistências pelo Rosenborg. Na última época no Horsens, altura em que se mostrou, fez 15 golos e seis assistências, em 27 jogos.

O jogador estava no estágio de pré-temporada do Rosenborg, nas Ilhas Canárias, em Espanha, e é esperado ainda esta segunda-feira em Lisboa para assinar contrato.