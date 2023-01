Treinador do Benfica admite mais mexidas no plantel em janeiro

O treinador do Benfica admite que o plantel do Benfica pode sofrer mais alterações durante o mercado de inverno. Já há duas saídas confirmadas, a de Diogo Gonçalves para o Copenhaga e a de Rodrigo Pinho para o Coritiba, mas Roger Schmidt esclarece que a equipa pode sofrer mais ajustes.

"Sabemos que há jogadores que quererão sair para terem mais minutos, também há possibilidades de melhorar um pouco o plantel. Não é como no verão, mas é possível fazer ajustes", assume.

Enzo Fernández é caso mais mediático. O jogador tem proposta do Chelsea, mas os clubes não chegaram a um acordo. O argentino pode, no entanto, deixar a Luz em janeiro. Helton Leite, André Almeida e Gil Dias, pela escassa utilização, também podem procurar uma alternativa. Julian Draxler, cedido pelo PSG, ainda não convenceu, apesar de Roger Schmidt já ter afirmado que conta com o alemão.