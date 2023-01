Schmidt garante que problemas com Enzo são assunto encerrado

Roger Schmidt garante que os problemas com Enzo Fernández são assunto encerrado, depois de o médio argentino ter cumprido castigo no último jogo do Benfica, devido a casos de indisciplina.

"O problema com o Enzo está fechado. Já não há problema. Ele é nosso jogador, está em muito boa condição, está a treinar e feliz. É nosso jogador e é muito importante para nós. Já disse tudo o que tinha a dizer sobre ele", frisa, em conferência de imprensa, esta segunda-feira.

Enzo Fernández tem estado no olho do furacão desde que conquistou o Mundial 2022 com a Argentina O médio, de 21 anos, foi associado a grandes clubes europeus, sobretudo ao Chelsea, que estaria disposto a bater a cláusula de rescisão, de 120 milhões de euros, ou até a superar esse valor, para não ter de pagar tudo de uma assentada.

Acusações ao Chelsea



O Benfica terá recusado o valor em tranches e o Chelsea terá respondido com uma proposta de 90 milhões de euros mais três jogadores, um em definitivo e dois por empréstimo. As negociações azedaram e, para agravar a situação, Enzo começou a acumular casos de indisciplina.



O jovem jogador viajou para a Argentina para a passagem de ano, apesar de Roger Schmidt ter deixado claro, até publicamente, que não tinha permissão, e depois falhou os dois primeiros treinos do ano.

Na semana passada, o treinador do Benfica confirmou que Enzo seria castigado, contudo, também apontou o dedo ao Chelsea, que acusou de estar a manipular o jogador para conseguir pagar menos ao Benfica.

"Tentaram colocar o jogador do lado deles. O que o clube que quer comprar o Enzo está a fazer é uma falta de respeito para connosco e para com o Benfica. Não posso aceitar o que estão a fazer. Dão com o jogador em louco e fingem que querem pagar a cláusula, para depois quererem negociar", condenou o técnico antes da receção ao Portimonense.

Folha limpa após castigo



O castigo foi a exclusão de Enzo da convocatória para o jogo com os algarvios, que o Benfica venceu por 1-0. Após a partida, em conferência de imprensa, Schmidt sublinhou que a folha estava limpa.



"Disse claramente que o Enzo não esteve bem, mas a partir de amanhã [sábado] ficarei muito feliz por vê-lo de volta no treino. Ele é nosso jogador e contamos com ele para ganhar títulos. Ele percebeu o que fez. Estou feliz por podermos focar-nos novamente no futebol", frisou.

Enzo Fernández regressa, assim, as opções de Roger Schmidt para a visita ao Varzim, a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal. Jogo marcado para terça-feira, às 20h45, com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.