Roger Schmidt: "Não vamos subestimar o Varzim"

O treinador do Benfica deixa bem claro que a sua equipa não vai olhar de cima para o Varzim, pelo facto de a equipa poveira estar num escalão inferior.

Os encarnados defrontam o adversário da Liga esta terça-feira, para os oitavos de final da Taça de Portugal, e estão "preparados para um jogo duro".

"Não vamos subestimar o Varzim. Queremos chegar aos quartos de final. Estamos muito motivados para vencer a Taça de Portugal", afirma Roger Schmidt, em conferência de imprensa.

O treinador alemão reforça que leva a Taça de Portugal "muito a sério" e dá a entender que não fará grandes alterações ao 11 que habitualmente apresenta.

"Não temos uma segunda equipa, todos os nossos jogadores são de qualidade. Jogámos na sexta-feira [com o Portimonense], por isso não teremos problemas de recuperação. Levamos a Taça de Portugal muito a sério. Queremos vencer. Não estamos a pensar nas próximas semanas ou no próximo jogo, mesmo que seja um dérbi com o Sporting. O nosso foco está totalmente no Varzim", repete.

O Benfica, líder da I Liga, visita o Varzim, da Liga 3, esta terça-feira, às 20h45, em jogo a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.