Benfica B sofre seis golos em casa na derrota com o Feirense

O Benfica B perdeu na receção ao Feirense, este domingo, por 6-3, em jogo da 15.ª jornada da II Liga. Foi a primeira vez que a equipa secundária do Benfica sofreu seis golos em casa.

Até ao intervalo, o jogo corria de vento em popa para o Benfica B. Gerson Sousa bisou aos oito e 19 minutos e, apesar de Tiago Rodrigues ter reduzido para o Feirense, ao minuto 26, um autogolo de Jardel dois minutos depois dava à equipa de Luís Castro uma vantagem (3-1) confortável a fechar a primeira parte.

Tudo mudou no regresso dos balneários. André Rodrigues reduziu aos 51 minutos e, aos 64, fez o empate. João Paulo consumou a reviravolta do Feirense aos 75 minutos e, dez minutos depois, Jorge Teixeira dilatou a vantagem. O "hat-trick" de André Rodrigues, a três minutos dos 90, deu contornos de pesadelo à derrocada do Benfica B na segunda parte.

Resultado final de 6-3 e história no Benfica Campus, pela negativa, dado que a equipa secundária nunca tinha sofrido seis golos em casa. Os encarnados falham o assalto ao quarto lugar e caem para sétimo, com 22 pontos. São ultrapassados pelo Feirense, agora sexto classificado, com 23 pontos, a três do Académico de Viseu, que ocupa o último lugar do pódio, que dá acesso ao "play-off" de subida à I Liga.