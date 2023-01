Benfica SAD e administradores constituídos arguidos

A SAD do Benfica e os membros do conselho de administração foram constituídos arguidos, confirma o clube encarnado no site oficial, sem avançar pormenores sobre o caso.



“Tendo em conta as notícias vindas hoje a público, a Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD confirma ter sido constituída arguida no passado dia 3 de janeiro, assim como, por inerência e entre outros, os membros do Conselho de Administração no mandato 2016 a 2020 e que se encontram atualmente em funções”, referem as águias, em comunicado.

A Benfica SAD adianta que “não fará mais qualquer comentário sobre este assunto visto o processo se encontrar em segredo de justiça”.