Schmidt protege Enzo se não o utilizar com o Portimonense

Paulo Madeira considera, em entrevista à Renascença, que Roger Schmidt vai proteger Enzo Fernández, caso não o utilize no jogo de hoje com o Portimonense. O futebolista argentino pretende deixar o Benfica e os últimos episódios estão a merecer críticas, por parte dos adeptos do Benfica. O antigo capitão do clube entende que este é o momento de preservar o jogador.

"Não jogando hoje o treinador protege-o e tenta acalmar a situação. Se não se concretizar a saída, e apesar das coisas não estarem bem entre os adeptos e o Enzo, Rui Costa e Roger Schmidt vão saber lidar com a situação para que esta volte ao normal", acredita Paulo Madeira.



Para Paulo Madeira, o mais importante é que a novela Enzo seja resolvida rapidamente: "Os focos têm estado todos no Enzo Fernández, e esta confusão que tem acontecido com ele, não favorece nem o jogador nem o Benfica. Espero que rapidamente se resolva a situação de se vender pela cláusula, porque foi isso que sempre Rui Costa disse, porque o Benfica quer ser campeão e o Enzo nesta fase, foi um jogador importante".