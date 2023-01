Schmidt confirma castigo a Enzo, mas limpa a folha. "Conto com ele para ganhar títulos"

Roger Schmidt confirma que deixou Enzo Fernández fora da ficha de jogo, frente ao Portimonense, como castigo pela indisciplina, no entanto, volta a contar com o médio para os próximos jogos do Benfica.

Em conferência de imprensa após a vitória (1-0) sobre o Portimonense, o treinador reitera que "não foi aceitável" que Enzo tivesse ido à Argentina sem autorização, para a passagem de ano, e falhado os dois primeiros treinos de 2023. Contudo, está pronto para virar a página.

"Disse claramente que o Enzo não esteve bem, mas a partir de amanhã [sábado] ficarei muito feliz por vê-lo de volta no treino. Ele é nosso jogador e contamos com ele para ganhar títulos. Ele percebeu o que fez. Estou feliz por podermos focar-nos novamente no futebol", frisa.



Na conferência de imprensa de antevisão da partida, Schmidt condenou o comportamento de Enzo, mas aliviou a pressão sobre o jogador, apontando o dedo ao Chelsea, que está a tentar contratá-lo.

"Tentaram colocar o jogador do lado deles. O que o clube que quer comprar o Enzo está a fazer é uma falta de respeito para connosco e para com o Benfica. Não posso aceitar o que estão a fazer. Dão com o jogador em louco e fingem que querem pagar a cláusula, para depois quererem negociar", condenou o técnico antes da receção ao Portimonense.

Importância de reagir a uma derrota

Schmidt ficou feliz com a vitória na jornada 15 da I Liga, apesar de salientar que "quem quer ser campeão tem de ganhar todos os jogos". Ainda assim, assume que era importante reagir a um mau resultado.

"Todos os jogos são importantes, mas depois de uma derrota é sempre importante dar uma boa resposta. Foi o que fizemos, criámos imensas oportunidades e devíamos ter marcado quatro ou cinco golos, no mínimo. Mas estivemos concentrados e não demos oportunidades ao adversário para marcar. Vencemos, que era o mais importante", frisa.

O Benfica lidera a I Liga, com 40 pontos, mais seis que o Braga, segundo colocado, e mais oito que o FC Porto, terceiro mas com menos um jogo.