Schmidt: "Se jogarmos como em Braga, teremos problemas com todas as equipas"

Roger Schmidt deixa um aviso à equipa do Benfica: se jogar como em Braga, onde perdeu por 3-0, terá dificuldades para ganhar a todas as equipas do campeonato.

Em conferência de imprensa, esta quinta-feira, de antevisão da receção ao Portimonense, a contar para a 15.ª jornada do campeonato, o treinador alemão confessa que todos no clube ficaram "desiludidos" com a exibição com o Braga, que impôs ao Benfica a primeira derrota da época.

"Precisamos de uma performance de topo. Gicámos todos desiludidos com a nossa última exibição, em Braga, porque não jogámos como queremos. [Jogando] a esse nível, teremos problemas com todas as equipas da Liga. Temos de voltar aos nossos básicos", assume.

Com o Portimonense, "uma boa equipa, muito física e intensa", contra a qual "não é fácil criar oportunidades", Schmidt frisa que todos os jogadores têm de estar concentrados.

"Estivemos muito tempo a grande nível, na primeira metade da época, porque jogámos futebol muito tático e os jogadores sabiam o que tinham de fazer em todas as situações. Se vários jogadores não estiverem totalmente focados, abrem-se espaços e perdemos controlo do jogo. Decerto faremos melhor que na semana passada, para construirmos o ritmo e voltarmos ao nível alto da primeira metade da época", afirma.