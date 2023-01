Schmidt acusa Chelsea de manipular Enzo para pagar menos ao Benfica

Roger Schmidt acusa o Chelsea de manipular Enzo Fernández, fingindo que queria pagar os 120 milhões de euros da cláusula de rescisão e, depois, tentando negociar um preço mais baixo com o Benfica, algo que considera "uma falta de respeito" para com todos os envolvidos.

Em conferência de imprensa, esta quinta-feira, o treinador alemão assume que a indisciplina do médio internacional argentino, de 21 anos, terá consequências, no entanto, aponta o dedo ao clube inglês.



"Há um clube que quer o nosso jogador. Eles sabem bem que não o queremos vender. Tentaram colocar o jogador do lado deles, apesar de saberem que só podem tê-lo se pagaram a cláusula de rescisão. O que o clube que quer comprar o Enzo está a fazer é uma falta de respeito para connosco e para com o Benfica. Não posso aceitar o que estão a fazer. Dar com o jogador em louco e fingir que querem pagar a cláusula, para depois quererem negociar, não é o que eu entendo ser bom para a relação entre dois clubes que queiram conversar sobre um jogador", denuncia.

Segundo o jornal "Record", o Benfica recusou uma proposta de 90 milhões de euros mais três jogadores - o avançado Hakim Ziyech, em definitivo, e o avançado Datro Fofana e o médio Andrey Santos por empréstimo.

De acordo com "A Bola", Enzo já chegou a acordo com o Chelsea, pelo que falta apenas convencer o Benfica. Porém, o clube da Luz continua a exigir os 120 milhões de euros da cláusula de rescisão para vender o jogador.

Haverá castigo para casos de indisciplina



Tal como a Renascença avançou, Enzo está sob alçada disciplinar do Benfica, por ter viajado para a Argentina sem autorização, para a passagem de ano, e falhado os dois primeiros treinos da equipa em 2023.



Schmidt confirma que haverá consequências pela atitude, apesar de recusar revelar quais serão e de entender a situação do jogador:

"O Enzo é muito bom rapaz e um jogador de futebol fantástico. Gostamos muito dele, adoramo-lo e queremos que ele fique no Benfica. A situação dele não é fácil, porque jogou o Mundial, tornou-se campeão do mundo e recebeu propostas. Há muito dinheiro na mesa e nesta situação, como jogador jovem, isso confunde-te um pouco. Penso que é algo que toda a gente consegue perceber. Ele não esteve cá na semana passada, não tinha permissão para ir à Argentina e faltou aos treinos, e isso é inaceitável. Por isso, haverá consequências. Não vou anunciá-lo."

Para eventuais interessados, Schmidt volta a remeter para a cláusula de rescisão de Enzo, dado que "ninguém no Benfica quer vendê-lo".

"Sabemos que ele tem uma cláusula de rescisão e que se o jogador quer sair e alguém pagar esse valor, não podemos fazer nada contra isso e podemos perder o jogador", reconhece o treinador alemão.

Schmidt tentou convencer Enzo a ficar



Schmidt admitiu, no final de dezembro, em conferência de imprensa, que tinha tentado convencer Enzo a ficar até ao final da época. No entanto, está preparado para o internacional argentino já em janeiro.



"Sabemos como é o futebol. Estes jovens jogadores, às vezes, recebem oportunidades. Não é só o Enzo, são todos os jogadores, é parte do negócio do futebol. Se têm oportunidades, têm de tomar decisões. Posso dar-lhes conselhos e recomendações, mas respeito sempre as decisões deles, porque só têm uma carreira. Se puder convencê-los, tentarei fazê-lo, mas respeito sempre as decisões deles", esclareceu, então, o treinador.

Enzo Fernández tem contrato com o Benfica até 2027. Foi contratado ao River Plate, no verão, por 12 milhões de euros, e assumiu imediatamente a titularidade. Somou três golos e cinco assistências em 24 jogos e ganhou bilhete para o Mundial 2022. Após ser suplente no primeiro jogo, que a Argentina perdeu, ganhou o lugar e não mais saiu, até à conquista do título, para que contribuiu com um golo e uma assistência.



O River Plate detém 25% do passe do médio, de 21 anos, pelo que está muito atento a este mercado de inverno. Caso o Benfica venda Enzo por 120 milhões de euros, o clube argentino encaixará 38,5 milhões.