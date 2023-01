Enzo joga com o Portimonense? "Só se Schmidt quiser deitar lenha na fogueira"

Valdo, antigo médio do Benfica, considera que Roger Schmidt não deverá utilizar Enzo Fernández frente ao Portimonense, na 15.ª jornada do campeonato, pois o argentino "não tem cabeça para ir a jogo".

Técnico confirma que indisciplina do médio terá co(...)

Valdo não quer imiscuir-se num assunto que não domina, mas percebe os dois lados, o do clube e do internacional argentino. Sugerindo que esta é "uma novela cansativa" e que deve terminar o mais rapidamente possível, sustenta que Rui Costa está agir bem porque "defende os interesses" do emblema encarnado e Enzo olha para o seu futuro. Mais, o brasileiro recorda que foi o próprio Roger Schmidt a afirmar em conferência de imprensa que os jogadores só têm uma carreira e conclui que com esta frase: "Está tudo dito!".

No plano desportivo, o antigo internacional brasileiro lamenta os últimos desempenhos do Benfica - afastado um dos objetivos que era a Taça da Liga e a derrota com o Braga - e justifica a ideia de que as águias foram o emblema "mais prejudicado com a paragem" do campeonato.

Nessa perspetiva, alerta que se alguém pensa que com esta fase na Luz "está tudo tranquilo, não está".