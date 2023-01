Chelsea tem acordo com Enzo. Falta convencer o Benfica

O Chelsea tem acordo fechado com Enzo Fernández, pelo que falta apenas convencer o Benfica a libertar o médio argentino em janeiro, conforme avança, esta quinta-feira, o jornal "A Bola".

O Benfica mantém-se intransigente na intenção de só deixar o campeão do mundo, de 21 anos, sair pelo valor da cláusula de rescisão, 120 milhões de euros. Já o Chelsea não quer pagar tanto de uma só vez e, depois de ter visto rejeitada uma proposta de pagamento em tranches, tenta envolver um jogador no negócio para baixar o preço da contratação de Enzo.

O acordo entre Chelsea e Enzo dá algum poder ao Benfica, uma vez que obriga o clube inglês a cumprir com as expectativas do jogador.

Enquanto isso, tal como a Renascença avançou, Enzo está sob alçada disciplinar do Benfica, por ter viajado para a Argentina sem autorização, para a passagem de ano, e falhado os dois primeiros treinos da equipa em 2023. Também está exposto a qualquer castigo desportivo que o treinador, Roger Schmidt, imponha, por ter ido contra as suas ordens.

De acordo com "A Bola", o castigo deverá incluir uma multa pesada e exclusão da equipa no próximo jogo, diante do Portimonense, na Luz.

River Plate esfrega as mãos

O presidente do Benfica, Rui Costa, e Roger Schmidt ainda tentaram convencer Enzo a ficar, nomeadamente com promessa de um bónus e revisão salarial. No entanto, o jogador mantém-se determinado a sair.

Enzo Fernández tem contrato com o Benfica até 2027. Foi contratado ao River Plate, no verão, por 12 milhões de euros, e assumiu imediatamente a titularidade. Somou três golos e cinco assistências em 24 jogos e ganhou bilhete para o Mundial 2022. Após ser suplente no primeiro jogo, que a Argentina perdeu, ganhou o lugar e não mais saiu, até à conquista do título. Contribuiu com um golo e uma assistência.



O River Plate detém 25% do passe do médio, de 21 anos, pelo que está muito atento a este mercado de inverno. Caso o Benfica o venda por 120 milhões de euros, o clube argentino encaixará 38,5 milhões.